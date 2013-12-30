Количество жертв теракта увеличилось до 12 человек (фото)

Двенадцать человек погибли, более десяти пострадали в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Волгоградской области.

"По уточненным данным, 12 человек погибли, более 10 пострадали", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время территория взрыва оцеплена.

"На месте работают спецслужбы, взрывотехники, кареты скорой помощи", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что движение по улице, на которой произошел взрыв, перекрыто в обе стороны. Рынок, который расположен рядом с местом ЧП, также закрыт.