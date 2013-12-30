Количество жертв теракта увеличилось до 12 человек (фото)
08:20, 30 декабря 2013Политика
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По уточненным данным, 12 человек погибли
Двенадцать человек погибли, более десяти пострадали в результате взрыва в троллейбусе в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Волгоградской области.
"По уточненным данным, 12 человек погибли, более 10 пострадали", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время территория взрыва оцеплена.
"На месте работают спецслужбы, взрывотехники, кареты скорой помощи", - сказал представитель пресс-службы.
Он отметил, что движение по улице, на которой произошел взрыв, перекрыто в обе стороны. Рынок, который расположен рядом с местом ЧП, также закрыт.
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