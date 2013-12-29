ЕС категорически осудил теракт в Волгограде

"Я самым решительным образом осуждаю ужасный теракт в Волгограде, произошедший этим утром. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и поддерживаю правительство и жителей России", — сказал ван Ромпей.

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Взрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде прогремел в воскресенье после полудня. По данным НАК, сработало неустановленное взрывное устройство. Взрыв, предположительно, произвела террористка-смертница. По последним данным, в результате теракта погибли 16 человек, сообщает РИА Новости.

Президенты Эстонии и Латвии, а также глава МИД Литвы выразили соболезнования родным и близким жертв теракта в Волгограде.

"Эта произошедшая накануне Нового года трагедия, когда многие люди приезжают на праздник домой, особенно ужасна. Мои соболезнования близким и друзьям погибших в результате взрыва на жезнодорожном вокзале в Волгограде. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — сказал глава Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Соболезнования также выразил и министр иностранных дел этой страны Урмас Паэт. "Эстония осуждает терроризм. Взрывы и убийства людей, нанесение им телесных повреждений — это жестокие преступления", — отметил дипломат.

Глава Латвии Андрис Берзиньш также направил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину в связи с террористической атакой. К соболезнованиям президента присоединились председатель сейма Солвита Аболтиня, премьер-министр Валдис Домбровскис и глава МИД Эдгар Ринкевич. Внешнеполитическое ведомство балтийской республики категорически осудило теракт в Волгограде и выразило глубокие соболезнования близким погибших.

Министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Литвы Линас Линкявичюс осудил теракт в Волгограде в своем микроблоге в Twitter. "Терроризм не имеет границ и оправдания. Мои глубокие соболезнования семьям и близким погибших", — написал Линкявичюс.