Предварительно установлена личность волгоградской смертницы

"По одной из версий, теракт могла совершить уроженка Дагестана Оксана Асланова, однако эта информация требует подтверждения", — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана. Собеседник добавил, что она была замужем за одним из лидеров боевиков, который был убит в одной из спецопераций. После смерти мужа, рассказал источник, она была еще несколько раз замужем за боевиками.

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Оксану Асланову разыскивали с июня 2012 года. По одной из версий, Асланова была замужем за Амиром Валиджановым, убитым в ходе спецоперации. С 8 марта 2012 года о ее судьбе ничего не было известно. Спецслужбы предполагали, что девушка проходила подготовку в качестве террористки-смертницы. Ориентировку на Оксану Асланову еще в ноябре разослали во все регионы России вместе с фотографиями еще двух предполагаемых смертниц — Заиры Алиевой и Джанет Цахаевой. Последние две девушки были подругами Наиды Асияловой, которая 21 октября в Волгограде привела в действие взрывное устройство в пассажирском автобусе.