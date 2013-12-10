Кок “Арктик Санрайз” Якушев должен быть полностью оправдан - МИД Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

“Наш гражданин сейчас находится на свободе. Руслан Якушев был отпущен под залог. Мы приветствовали это решение, но конечно, окончательным решением, которое удовлетворит украинскую сторону, будет полное оправдание нашего гражданина”, - сказал Перебийнис.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Печорском море активисты «Гринпис» попытались подняться на нефтяную платформу "Прирозломная" компании "Газпром нефть шельф", чтобы провести акцию против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна экологов Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Судно под флагом Нидерландов отбуксировали в Мурманск, а активистов арестовали по обвинению в пиратстве. Позже дело переквалифицировали на статью "хулиганство".

20 ноября суды Санкт-Петербурга отпустили под залог в 2 млн. рублей для каждого 17 активистов «Гринпис» с судна Arctic Sunrise, в частности его капитана Питера Вилкокса.

21 ноября Приморским районным судом Санкт-Петербурга было принято решение об изменении меры пресечения и освобождении Якушева из-под стражи под залог в 2 млн. рублей.