Во Франции и Великобритании из-за шторма обесточены 350 тыс домов

Как передает русская служба Би-Би-Си, в Бретани и Нормандии, на севере Франции, без света остались почти 250 тыс. домов.

Энергетические компании обещают сделать все возможное, чтобы восстановить подачу тока до начала рождественских праздников, то есть до утра среды.

Еще около 100 тыс. домов и офисов остались без электричества в южных районах Англии.

По обе стороны пролива были отменены рейсы железнодорожного, воздушного и паромного сообщения. В аэропорту Гатвик на юго-востоке Англии была прекращена подача электроэнергии.

Ситуация осложняется тем, что 24 декабря, накануне Рождества, является одним из самых напряженных дней для транспортных систем обеих стран.