Голубченко: мы ищем возможности выплатить зарплаты киевлянам до Нового года

Об этом сообщил журналистам на брифинге первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий Голубченко. По его словам, городские власти продолжают консультации с правительством, чтобы найти выход и успеть в этом году направить уже выделенные из госбюджета деньги на выплаты киевлянам.

"Если бы сегодня утром на сессии было принято решение, то уже сегодня вечером люди начали бы получать деньги. Но сессию сорвали, и нам приходится искать другие решения. Мы ведем консультации по всем направлениям", - сообщил Голубченко.

"Я звонил премьер-министру, и он по телефону дал поручения, мы сейчас активно работаем с Минфином. Возможно, будет задействован бюджетный комитет Верховной Рады. Мы должны сделать все, чтобы люди получили заработанное, возможно это будет 30 или 31 декабря", - добавил он.

Он также отметил, что тема выплат людям должна быть первоочередной для всех органов власти и обвинил в срыве сессии Киевсовета четырех нардепов от оппозиции.

"Я не знаю более важных вопросов, чем те, которые касаются обеспечения нормальной жизни людей. Именно эти вопросы и должны были рассматриваться на сессии. Собралось депутатское большинство, избрали счетную комиссию, приняли повестку дня, проголосовали за первый вопрос. Но потом вмешались люди, которые заигрались в политику, люди, которые имеют одну цель – власть", - заявил Голубченко.

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"Люди, которые сначала «мирно» захватили здание КГГА, потом «мирно» построили баррикады, сегодня «мирно» сорвали сессию. Я должен назвать тех, кто это сделал – это народные депутаты Мирошниченко, Бригинец, Павловский, Ильенко, Одарченко", - рассказал чиновник.

Голубченко считает, что киевляне на Майдане не заслуживают таких лидеров.

"Такие лидеры не могут устраивать киевлян, которые вышли на Майдан по зову сердца за евроинтеграцию и право жить по европейским нормами", - заявил Голубченко.