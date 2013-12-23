Аэропорт "Днепропетровск" реконструируют за 2 млрд грн

Об этом говорится в распоряжении №998-р «Об утверждении проекта и титула строительства «Реконструкция аэродрома Международного аэропорта «Днепропетровск»» от 21 ноября 2013 года.

Согласно распоряжению, стоимость строительно-монтажных работ составит 1,476 млрд грн, стоимость оборудования – 114,908 млн грн, другие расходы – 519,553 млн грн.

Срок проведения реконструкции – 26 месяцев.

Согласно титулу реконструкции, сумма средств, которые планируется направить в 2013 году составляет 152,2 млн грн, в 2014 – 1,248 млрд грн, в 2015 – 710,293 млн грн.

Реконструкция будет проводиться за средства, привлеченные под государственные гарантии.

Строительство первого пускового комплекса, согласно сметной стоимости составит 1,7 млрд грн, второго – 403,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Днепропетровск» в январе-ноябре 2013 года увеличил пассажиропоток на 1,9% до 379,5 тыс. человек.

Справка УНИАН. Аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного, входит в состав ОАО «АК «Днеправиа».

Международный аэропорт «Днепропетровск» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 4,1% по сравнению с 2011 годом — до 443,778 тыс. человек.