Глава МВФ в будущем может побороться за пост президента Франции

"Будущее покажет", - ответила она на вопрос о подобной перспективе, прозвучавший во время ее воскресного интервью американской телекомпании NBC.

Впрочем, пока Лагард думает "не о президентстве, а о своей нынешней работе", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мне еще предстоит заниматься ей несколько лет", - сказала 57-летняя француженка, возглавившая МВФ в июле 2011 года.

К настоящему времени она отработала в этой должности ровно половину положенного пятилетнего срока, а до назначения в Фонд являлась министром экономики и финансов Франции.

Если Лагард решит участвовать в президентских выборах, которые в следующий раз состоятся в республике в 2017 году, то будет баллотироваться от оппозиционной партии Союз в поддержку народного движения и составит конкуренцию нынешнему главе государства, социалисту Франсуа Олланду.