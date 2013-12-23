В Израиле на бомбе подорвался пассажирский автобус

02:53, 23 декабря 2013
Политика
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В воскресенье, 22 декабря, в израильском городе Бат-Ям, пригороде Тель-Авива, прогремел взрыв: на воздух взлетел пассажирский автобус.

 Ізраїль вибух автобуса Фото ТСН

К счастью, никто не пострадал, пишет ТСН.

Дело в том, что взрывное устройство вовремя заметили и вывели всех пассажиров из салона.

Бомба сработала, когда ее уже обезвреживали специалисты, передает Associated Press.

"По всей видимости, речь идет о попытке совершения теракта", – заявили в правоохранительных органах Израиля.

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