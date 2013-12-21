Богословская заявляет, что из ПР хотят выйти около 60 депутатов

Из фракции Партии регионов в Верховной Раде хотят выйти по меньшей мере 60 человек, но им угрожают.

Об этом заявила в эфире Радио Свобода сейчас уже внефракционный народный депутат Инна Богословская.

«Минимум 60 человек, которые хотят выйти из фракции и которым угрожают с утра до ночи», – подчеркнула она.

По словам Богословской, ее муж Владимир Мельниченко заявил о выходе из фракции Партии регионов раньше её, в тот же день, 30 ноября, но «технически ему позволили это сделать» лишь 20 декабря.

«Я просто это сделала очень стремительно и быстро, я публичный человек, поэтому труднее со мной говорить. И все знают, что я не промолчу. А Володя – он впервые депутат Верховной Рады, он был депутатом районного, городского, областного советов, а теперь здесь. И ему просто сделали такое, что все, кто с ним связан дружбой, отношениями, работой – всем этим людям угрожали. И его умоляли «Володя, что-то сделай, потому что нас, тебя и Инну уничтожат», – рассказала Богословская.

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«Я просила и оппозиционных лидеров, и всех, кто заинтересован в демократии Украины, максимально заявить о том, что те люди, которые примут решение о выходе из фракции и о создании нового проевропейского большинства в Украине, что эти люди получат защиту. Очень трудно одному идти против такой машины», – сказала она.

«Правозащитные организации тоже должны помочь этим людям, чтобы они не думали, что они выйдут и останутся один на один с этой истребительной машиной, которая им угрожает», – добавила Богословская.

«Я уверена, что этот процесс пройдет, и в результате мы создадим новое большинство в парламенте, вернемся к парламентско-президентской республике, переформатируем власть мирным путем и таким образом начнем перезагрузку власти, о которой говорит Майдан», – заметила депутат.

«Эта власть не удержится», – подчеркнула она.

Кроме Инны Богословской и Мельниченко из фракции Партии регионов вышел Давид Жвания. Заявление об этом он сделал 30 ноября. Свои действия он объяснил протестом против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС и избиения мирных демонстрантов на столичном Евромайдане.