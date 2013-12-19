Из состава фракции ПР вышел депутат Мельниченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время вечернего заседания сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.

Как сообщал УНИАН, Мельниченко 2 декабря заявил о выходе из Партии регионов в знак протеста против неподписания Соглашения об ассоциации с ЕС и избиения мирных демонстрантов на столичном Евромайдане.

В тот же день народный депутат Инна Богословская после силового разгона Евромайдана заявила о выходе из фракции и Партии регионов. Другой народный депутат из фракции Партии регионов Виктор Бондарь заявил, что еще часть депутатов могут выйти из парламентской фракции ПР. Позже стало известно, что Давид Жвания также вышел из фракции Партии регионов.