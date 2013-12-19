Завтра утром в парламенте запланировано выступление Пшонки – Рыбак

Как передает корреспондент УНИАН, также Рыбак отметил, что завтра ВР должна принять решение о назначении местных выборов.

Народный депутат Алексей Кайда (фракция “Свобода”) настаивал на том, чтобы завтра правительство проинформировало парламент о соглашениях, подписанных в Москве 17 декабря.

Рыбак отметил, что такие вопросы нужно подымать на Согласительном совете в понедельник, когда лидеры фракций определяются с темой Часа вопросов к правительству.