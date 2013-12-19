Завтра утром в парламенте запланировано выступление Пшонки – Рыбак
18:50, 19 декабря 2013Политика
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Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак сообщил, что завтра в 10.00 в парламенте должен выступить генеральный прокурор Виктор Пшонка с информацией о расследовании дела об избиении участников Евромайдана.
Виктор Пшонка завтра приедет в парламент
Как передает корреспондент УНИАН, также Рыбак отметил, что завтра ВР должна принять решение о назначении местных выборов.
Народный депутат Алексей Кайда (фракция “Свобода”) настаивал на том, чтобы завтра правительство проинформировало парламент о соглашениях, подписанных в Москве 17 декабря.
Рыбак отметил, что такие вопросы нужно подымать на Согласительном совете в понедельник, когда лидеры фракций определяются с темой Часа вопросов к правительству.
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