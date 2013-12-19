Суд обещает в январе рассмотреть жалобу на приговор Пукачу

Апелляционный суд Киева назначил на 21 января 2014 года рассмотрение жалобы на приговор бывшему генералу милиции Алексею Пукачу, приговоренному Печерским районным судом столицы к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.

“Суд назначил рассмотрение апелляции на приговор Пукачу на 21 января следующего года”, - сказала она.

Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.

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Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.

29 января 2012 г. Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста.

После оглашения приговора Пукач заявил, что приговор ему будет понятен лишь тогда, когда рядом с ним будут сидеть экс-президент Леонид Кучма и бывший глава Администрации Президента Владимир Литвин. В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».

Литвин впоследствии отвергал правдивость заявлений осужденного и заявил, что Пукач говорит то, что ему внушают. «А что ему еще остается, кроме того, как говорить то, что ему внушают? По сути дела все, которые нужны были, показания я в свое время давал. Очевидно, пора уже прекратить издеваться», - сказал Литвин.