Суд обещает в январе рассмотреть жалобу на приговор Пукачу
Апелляционный суд назначил на 21 января рассмотрение жалобы на приговор Пукачу
Апелляционный суд Киева назначил на 21 января 2014 года рассмотрение жалобы на приговор бывшему генералу милиции Алексею Пукачу, приговоренному Печерским районным судом столицы к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом УНИАН сообщила адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко.
“Суд назначил рассмотрение апелляции на приговор Пукачу на 21 января следующего года”, - сказала она.
Справка УНИАН. Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 13 лет.
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Еще один обвиняемый – Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 года в селе Молочки Чудновского района Житомирской области он был задержан.
29 января 2012 г. Печерский райсуд Киева вынес приговор Пукачу, приговорив его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста.
После оглашения приговора Пукач заявил, что приговор ему будет понятен лишь тогда, когда рядом с ним будут сидеть экс-президент Леонид Кучма и бывший глава Администрации Президента Владимир Литвин. В ответ на вопрос судьи Анатолия Мельника, понятен ли ему приговор, Пукач заявил: «Он будет понятен только тогда, когда Кучма и Литвин будут со мной».
Литвин впоследствии отвергал правдивость заявлений осужденного и заявил, что Пукач говорит то, что ему внушают. «А что ему еще остается, кроме того, как говорить то, что ему внушают? По сути дела все, которые нужны были, показания я в свое время давал. Очевидно, пора уже прекратить издеваться», - сказал Литвин.