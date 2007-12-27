Тимошенко дала Буряку и Хорошковскому полгода

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала полгода новым руководителям Государственной налоговой администрации Украины Сергею БУРЯКУ и Государственной таможенной службы Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ на оптимизацию работы этих служб.

Об этом она заявила сегодня в программе «Я так думаю» на телеканале «1+1».

«Я выбрала наилучших антикризисных менеджеров, которые действительно могут, и доказали это всей своей жизнью, что они могут взять дело, и получить результаты. Я их собрала и поставила перед ними задачу: я им сказала, что через полгода хочу посмотреть на вашу работу. Если через полгода у нас не будет в три раза больше доход от таможенных процедур, я сказала, к примеру, Сергею БУРЯКУ, что если не будет увеличено на 30-40 млрд. грн. доходная часть бюджета, я их поблагодарю за хорошую работу, и будем выбирать других людей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она выразила сожаление в связи с тем, что за годы Независимости в стране не создан достаточный кадровый резерв. Ю.ТИМОШЕНКО считает, что государство нуждается в высококачественных антикризисных менеджерах.

В то же время премьер-министр уверена в том, что в правительство пришла сильная команда, «которая не притронется ни к одной государственной копейке».

Она попросила помощи у журналистов в обличении чиновников-коррупционеров. «Я буду вас слушать и смотреть, что вы пишете о членах правительства, и я вам даю обещание: первое выявленной нечестное дело – и чиновник «не проживет» даже одного дня. В нашем правительстве и в нашей команде не будет священных коров, быков или каких-нибудь других животных», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.