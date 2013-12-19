Путин назвал "главную причину" новых договоренностей с Украиной

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей девятой "большой" пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Решение было принято исходя из "особых отношений с Украиной", а также из прагматических соображений, сказал президент РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что частое употребление словосочетаний "братская страна", "братские страны" не несет в себе никакой иронии.

"Мы просто видим, что Украина в сложном положении и ее нужно поддержать", - сказал российский президент.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Путина