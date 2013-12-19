Путин назвал "главную причину" новых договоренностей с Украиной
10:29, 19 декабря 2013Политика
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Главная причина подписания новых договоренностей между Россией и Украиной - то, что это "братские страны"
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время своей девятой "большой" пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.
Решение было принято исходя из "особых отношений с Украиной", а также из прагматических соображений, сказал президент РФ.
Кроме того, он подчеркнул, что частое употребление словосочетаний "братская страна", "братские страны" не несет в себе никакой иронии.
"Мы просто видим, что Украина в сложном положении и ее нужно поддержать", - сказал российский президент.
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