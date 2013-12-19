Никто не планировал посвящать Совет ЕС Украине - польский министр

Об этом заявил министр польского правительства по вопросам европейской интеграции Петр Серафин, которого цитирует польское информационное агентство РАР.

Он также отметил, что Польша ожидает от саммита "сигнала для Майдана".

"Мы надеемся, что это будет в первую очередь сигнал для Майдана. То, что произвело большое впечатление на многих европейских лидеров - это решимость украинского общества, это сотни тысяч людей, которые под европейскими флагами выступали и выступают на Майдане" , - сказал он.

Серафин также отметил, что несмотря на разочарование Европейского союза позицией украинской власти, которая отказалась подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, предложение европейского сообщества "остается на столе".

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз по итогам своего саммита, который начинается сегодня в Брюсселе, планирует обнародовать специальное видео-обращение для украинцев, выступающих за европейскую интеграцию в столице Украины.

Также УНИАН сообщал, что на прошлой неделе глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что договорился с главой Совета ЕС о том, что тема Украины станет первой и главной темой заседания этого высшего органа ЕС на этой неделе.