ЕС примет декларацию по Украине из шести пунктов
Итоговый саммит глав государств и правительств стран ЕС обсудит проблемы программы "Восточного партнерства", среди которых будет доминировать ситуация в Украине.
Декларация по Украине будет содержать шесть основных положений, сообщает ИТАР-ТАСС.
Во-первых, что ЕС остается, несмотря ни на что, готов к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной.
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Во-вторых, что Киев должен выполнить все требования Евросоюза по демократизации жизни в стране.
В-третьих, что ЕС уверен в выгодности данного соглашения для Украины, что оно не требует компенсаций, и само по себе несет долгосрочное процветание украинскому народу.
В-четвертых, лидеры ЕС выразят поддержку "европейским чаяниям" украинского народа, не давая никаких обещаний о возможности вступления Украины в ЕС даже в отдаленном будущем.
В-пятых, они потребуют освобождения "всех сторонников оппозиции".
В-шестых призовут власти и оппозицию начать политический диалог при посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, еврокомиссара по расширению и политике соседства Штефана Фюле и министра иностранных дел председательствующей в ЕС до конца года Литвы - Линаса Линкявичюса.
Предполагается также, что президент Европейского совета Херман Ван Ромпей торжественно зачитает эту декларацию на камеру и впоследствии ее покажут собравшимся в Киеве сторонникам вступления Украины в ЕС.
Ряд европейских СМИ ранее отметил, что в четверг в Брюссель приедет один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, который встретится с участниками предшествующего саммиту ЕС съезда ведущей политической партии Евросоюза - Европейской народной партии. Никакого отношения к саммиту ЕС этот визит не имеет. Впрочем, официальных подтверждений поездки Кличко в Брюссель пока не поступало.