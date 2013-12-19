ЕС примет декларацию по Украине из шести пунктов

Декларация по Украине будет содержать шесть основных положений, сообщает ИТАР-ТАСС.

Во-первых, что ЕС остается, несмотря ни на что, готов к подписанию Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с Украиной.

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Во-вторых, что Киев должен выполнить все требования Евросоюза по демократизации жизни в стране.

В-третьих, что ЕС уверен в выгодности данного соглашения для Украины, что оно не требует компенсаций, и само по себе несет долгосрочное процветание украинскому народу.

В-четвертых, лидеры ЕС выразят поддержку "европейским чаяниям" украинского народа, не давая никаких обещаний о возможности вступления Украины в ЕС даже в отдаленном будущем.

В-пятых, они потребуют освобождения "всех сторонников оппозиции".

В-шестых призовут власти и оппозицию начать политический диалог при посредничестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, еврокомиссара по расширению и политике соседства Штефана Фюле и министра иностранных дел председательствующей в ЕС до конца года Литвы - Линаса Линкявичюса.

Предполагается также, что президент Европейского совета Херман Ван Ромпей торжественно зачитает эту декларацию на камеру и впоследствии ее покажут собравшимся в Киеве сторонникам вступления Украины в ЕС.

Ряд европейских СМИ ранее отметил, что в четверг в Брюссель приедет один из лидеров оппозиции Виталий Кличко, который встретится с участниками предшествующего саммиту ЕС съезда ведущей политической партии Евросоюза - Европейской народной партии. Никакого отношения к саммиту ЕС этот визит не имеет. Впрочем, официальных подтверждений поездки Кличко в Брюссель пока не поступало.