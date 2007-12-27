Томенко хочет отобрать у ДУСи 300 миллионов
Нардеп придумал, куда направить деньги
Народный депутат Николай ТОМЕНКО (фракция БЮТ) предлагает сократить финансирование Государственного управления делами на 300 млн. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады Украины.
В частности, он отметил, что в проекте бюджета отменен ряд льгот, которые касаются народных депутатов Украины. Также, по его словам, должны быть отменены статьи, которые предусмотрены в проекте бюджета о стационарном медицинском обслуживании народных депутатов и руководящего состава органов государственной власти, а также поликлинического амбулаторного лечения руководителей государственных органов власти. Он подчеркнул, что эти статьи финансируются через Государственное управление делами, и речь идет о сумме «порядка 300 млн. грн.».
«Если льготы народным депутатам забрали, то нужно справедливо подчистить расходы для Государственного управления делами», - отметил Н.ТОМЕНКО.
По его словам, часть сбереженной суммы финансирования на ГУД можно было бы направить для сельских медицинских учреждений.