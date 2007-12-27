Ющенко убежден, что Богатырева отказалась от болезни регионализма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что в Украине таких мероприятий как съезд, который проходил в 2004 году в Северодонецке, не повторится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой пресс-конференции.

«Я убежден, что Северодонецк не повторится. Мы это уже прошли», - сказал он.

При этом Президент отметил, что Раиса БОГАТЫРЁВА (член Партии регионов, которая принимала участие в съезде в Северодонецке – УНИАН) - это одна из тех, кто, по его мнению, уже давно отказался от «болезни регионализма».

Как сообщал УНИАН, 13 ноября с.г. председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО сообщил об инициативе провести в Северодонецке второй съезд депутатов всех уровней. По его словам, на съезд предложено вынести гуманитарные и языковые вопросы, ориентировочно он состоится в январе-феврале следующего года.

Обращения инициативной группы по проведению съезда подписали председатели Луганского, Харьковского, Днепропетровского, Херсонского и Полтавского облсоветов В.ГОЛЕНКО, Василий САЛЫГИН, Владимир ДЕМЁХИН, Юрий ВИЛКУЛ и Александр УДОВИЧЕНКО; первый заместитель председателя Верховной Рады Крыма Сергей ЦЕКОВ, мэры Симферополя и Николаева Геннадий БАБЕНКО и Владимир ЧАЙКА, секретарь Донецкого горсовета Николай ЛЕВЧЕНКО, а также народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

Справка УНИАН. 28 ноября 2004 года в городе Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины. На этом собрании в выступлениях руководителей государственных администраций, председателей областных советов Донецкой, Луганской, Харьковской, Одесской и других областей, народных депутатов Украины раздавались призывы относительно нарушения суверенитета, территориальной целостности Украины, ее раскола и образования отдельных территориальных объединений.