Тимошенко обещает добрую революцию

Правительство обещает сделать революцию в возвращении долгов "Сбербанка" времен СССР.

Об этом заявила премьер Юлия Тимошенко, представляя проект бюджета.

"Практически каждый бюджет в предыдущие годы выделял бросовые деньги, которые давали по копейке людям, но сбережения не возвращали. В этом году мы делаем революцию в этой сфере", - сказала Тимошенко.

"Мы запланировали увеличения всех источников обеспечения возвращения сбережений с 750 миллионов у предыдущего правительства до 20 миллиардов гривен", - сообщила она.

Прямыми расходами из бюджета предусмотрено 6 миллиардов гривен, что даст возможность возвратить каждому человеку, которому задолжало государство, до 1000 гривен.

"Кроме того, мы оптимизировали предыдущие долги и 2 миллиарда будут возвращены за счет оплаты долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за предыдущие годы", - сообщила премьер.

12 миллиардов будут возвращены за счет оплаты товаров, услуг, за счет вкладов, а денежное обеспечение будет обеспечено 76 статьей закона о бюджете, за счет поступлений от приватизации.

"Поверьте, приватизация будет не только честной и прозрачной, но и вы, в конце концов, увидите, сколько страна потеряла в предыдущие годы, когда приватизировала 175 тысяч объектов госсобственности и не получила ничего в бюджет. Все, что будет приватизироваться в дальнейшем, вы будете видеть прозрачную модель, которая разрешит наполнить бюджет", - пообещала Тимошенко.

Вместе с тем представители компартии предъявили правительству обвинение в популизме из-за того, что в бюджете запланировано на самом деле возвращение только 6 миллиардов сбережений, а 12 миллиардов – это поступления от приватизации свыше установленных законом о государственном бюджете на 2008 год, которые неизвестно, будут ли получены.

Украинская правда