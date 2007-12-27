Тимошенко обещает добрую революцию
Премьер в парламенте рассказала о "бросовых деньгах"
Правительство обещает сделать революцию в возвращении долгов "Сбербанка" времен СССР.
Об этом заявила премьер Юлия Тимошенко, представляя проект бюджета.
"Практически каждый бюджет в предыдущие годы выделял бросовые деньги, которые давали по копейке людям, но сбережения не возвращали. В этом году мы делаем революцию в этой сфере", - сказала Тимошенко.
"Мы запланировали увеличения всех источников обеспечения возвращения сбережений с 750 миллионов у предыдущего правительства до 20 миллиардов гривен", - сообщила она.
Прямыми расходами из бюджета предусмотрено 6 миллиардов гривен, что даст возможность возвратить каждому человеку, которому задолжало государство, до 1000 гривен.
"Кроме того, мы оптимизировали предыдущие долги и 2 миллиарда будут возвращены за счет оплаты долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за предыдущие годы", - сообщила премьер.
12 миллиардов будут возвращены за счет оплаты товаров, услуг, за счет вкладов, а денежное обеспечение будет обеспечено 76 статьей закона о бюджете, за счет поступлений от приватизации.
"Поверьте, приватизация будет не только честной и прозрачной, но и вы, в конце концов, увидите, сколько страна потеряла в предыдущие годы, когда приватизировала 175 тысяч объектов госсобственности и не получила ничего в бюджет. Все, что будет приватизироваться в дальнейшем, вы будете видеть прозрачную модель, которая разрешит наполнить бюджет", - пообещала Тимошенко.
Вместе с тем представители компартии предъявили правительству обвинение в популизме из-за того, что в бюджете запланировано на самом деле возвращение только 6 миллиардов сбережений, а 12 миллиардов – это поступления от приватизации свыше установленных законом о государственном бюджете на 2008 год, которые неизвестно, будут ли получены.