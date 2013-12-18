В Святогорской Лавре отслужили молебен за Украину

После молебна архиепископ Арсений обратился к верующим:

«Церковь всегда была едина с народом. Всякая скорбь народная, всякая беда отражались в молитвенном стоянии церковном. Потому что наши матери, наши соотечественники не просто пытались делиться происходящим как событием или новостью, а переживать их с молитвой.

И сегодня события, происходящие в Украине, отражаются в сердцах верующих: будь то на западной Украине в Почаеве, будь то в центре в Киево-Печерской Лавре, будь то на Святогорской Лавре. Народ с переживанием, с волнением едет и просит святых молитв о своих детях, о своих родных, о том состоянии, которое переживает наше общество.

Важно молиться. Уже три недели церковь молится об умиротворении сердец, об умиротворении умов наших соотечественников.

В наше время необходимо прислушиваться к голосу матери церкви, к голосу духовенства. Митрополит Владимир с болью в сердце призывает всех наших соотечественников искать пути мира, взаимопонимания, стараться путем диалога решать те или иные вопросы в нашем отечестве».

Свято́-Успе́нская Святого́рская Ла́вра - православный монастырь Украинской Православной Церкви в Святогорске (Донецкая область), является значимым духовным центром православной паствы Восточной Украины.

14 декабря митрополит Владимир Почаевский отслужил молебен за Украину в Свято-Успенской Почаевской Лавре.

15 декабря митрополит Павел отслужил молебен за Украину в Киево-Печерской Лавре. Он также обратился к блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру за благословлением инициативы верующих о проведении Крестных Ходов в праздник Святого Николая.

Молитвы в Лаврах и монастырях будут проходить ежедневно до 19 декабря. В день Святого Николая верующие пройдут с Крестными Ходами и помолятся за Украину.