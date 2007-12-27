Тимошенко, Балога и Богатырева морально поддержат Ющенко

Сегодня на пресс-конференции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО будут присутствовать премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом УНИАН сообщила руководитель информационного управления Секретариата Президента Лариса МУДРАК.

Также, по ее словам, планируется присутствие всех министров, главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ и секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.

Как сообщал УНИАН, пресс-конференция Президента, посвященная итогам года, начнется в “Украинском доме” в 18.00 и будет длиться два часа. В ходе пресс-конференции планируются включения из Львова, Полтавы, Донецка, Симферополя, где журналисты будут иметь возможность поставить вопрос Президенту.

Также свои вопросы поставят Президенту пользователи Интернета.