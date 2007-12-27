Ющенко мобилизует МЧС в направлении 112

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций в 2008 году ввести государственную диспетчерскую службу экстренной помощи населению «112».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, представляя сегодня в МЧС нового министра Владимиру ШАНДРУ.

По словам Президента, в 2008 году нужно завершить формирование этой службы. «Я просил бы, чтобы вы мобилизовались в этом направлении», - сказал В.ЮЩЕНКО.