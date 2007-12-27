Ющенко мобилизует МЧС в направлении 112
15:19, 27 декабря 2007Политика
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Президент требует завершить формирование этой службы
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций в 2008 году ввести государственную диспетчерскую службу экстренной помощи населению «112».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, представляя сегодня в МЧС нового министра Владимиру ШАНДРУ.
По словам Президента, в 2008 году нужно завершить формирование этой службы. «Я просил бы, чтобы вы мобилизовались в этом направлении», - сказал В.ЮЩЕНКО.
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