Ющенко мобилизует МЧС в направлении 112

15:19, 27 декабря 2007
Политика
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Президент требует завершить формирование этой службы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций в 2008 году ввести государственную диспетчерскую службу экстренной помощи населению «112».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, представляя сегодня в МЧС нового министра Владимиру ШАНДРУ.

По словам Президента, в 2008 году нужно завершить формирование этой службы. «Я просил бы, чтобы вы мобилизовались в этом направлении», - сказал В.ЮЩЕНКО.

 

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