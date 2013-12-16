В округе, где победил Поплавский, члены УИК переписывали протоколы - ОПОРА

Гражданская сеть ОПОРА заявила, что в Черкассах в помещении окружной избирательной комиссии мажоритарного округа №194 члены участковых комиссий переписывали протоколы перед подачей в ОИК.

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА в Черкасской области Сергей Варич, за ночь с 15 на 16 декабря наблюдателями ОПОРЫ были зафиксированы как минимум три случая того, как члены участковых комиссий переписывали в помещении окружной комиссии свои протоколы. После выявления неточностей в протоколах с печатями, члены участковых комиссий исправляли в них ошибки. Когда наблюдатели пытались остановить одну из комиссий, ее представители взяли протоколы и начали убегать. Наблюдатели последовали за членами УИК и обратились к правоохранительным органам, однако милиционер проигнорировал обращение, отвернувшись в другую сторону.

Члены ОИК заявили наблюдателям ОПОРЫ, что эти комиссии уже сдали документы, но наблюдатели заявляют, что видели, как комиссии сдавали исправленные протоколы в ОИК.

Как сообщал УНИАН, по данным Центральной избирательной комиссии, на повторных выборах народного депутата в мажоритарном округе № 194 по результатам обработки 100% протоколов окружных избирательных комиссий победил самовыдвиженец, ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский, за которого проголосовали 53,54%, или 37 тыс. 331 избиратель.

Его ближайший конкурент Николай Булатецкий, который баллотировался от Всеукраинского объединения "Батькивщина", набрал 35,87% голосов (или 25 тыс. 14).

За самовыдвиженца, директора черкасского КП "Дирекция парков " Александра Радуцкого проголосовали 2,77% избирателей, за кандидата от КПУ Виктора Драгунова - 1,94%, за самовыдвиженцев Владимира Мамалыгу и Алексея Арсенюка - 1,71% и 1,04% соответственно, остальные 10 кандидатов набрали меньше 1% голосов каждый.