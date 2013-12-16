Помощник Путина не исключает, что РФ может выделить Украине кредит

Об этом Белоусов сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Россия предоставлять кредит Украине.

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"Ситуация в Украине сейчас такова, что без предоставления кредитов тех или иных они просто не смогут поддержать экономическую стабильность Я не исключаю того, что кредит – будет такая просьба – соответственно, будет предоставлен", - отметил он, сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, можно ли ожидать, что такой вопрос будет подниматься завтра на встрече президентов двух стран, Белоусов сказал: "То, что будет принято какое-либо решение, я не исключаю".