В РФ не хотят "просто так спасать Украину" дешевым газом и кредитом

"В Украине сейчас тяжелая ситуация, и там сейчас нужно заниматься развитием производства, им требуется недорогой ресурс, чтобы запустить предприятия и продать произведенную продукцию. Думаю, что никто, кроме России, не сможет так быстро предоставить Украине нужные ресурсы и в таком объеме", - отметил Шувалов в интервью Bloomberg. По его мнению, например, договоренность по газу сразу бы решила огромную проблему для Украины.

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"Мы также можем предоставить займ. Но просто так помогать без каких-либо обязательств с их стороны - не будем. Мы не можем просто так спасать Украину: они должны прийти к нам с какой-то конкретной и аргументированной повесткой", - считает первый вице-премьер, сообщает РИА Новости.

"Конечно, Украина понимает, что, подписав обязательства по Таможенному союзу, может получить другую цену на газ, другие условия по обязательствам и пошлинам", - добавил Шувалов. "Мы сейчас с Арменией договариваемся открыто и прозрачно по нашим отношениям, и все понимают, что мы Армении даем соответствующую цену на газ, потому что они подписывают с нами весь пакет соглашений по Таможенному союзу", - отметил первый вице-премьер.

Однако присоединение Украины к Таможенному союзу возможно в будущем не сразу, отметил Шувалов. "С точки зрения технологий и готовности Украины образовать с нами на данный момент единую таможенную территорию, говорить об этом сейчас преждевременно", - считает он.