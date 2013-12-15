Янукович встречается с сенаторами Конгресса США

Янукович встречается с сенаторами Конгресса США

Началась встреча Президента Украины Виктора Януковича с членом Сената США, членом Комитета по иностранным делам Джоном Маккейном и членом Сената США, председателем подкомитета по европейским вопросам Комитета по иностранным делам Кристофером Мерфи. Соответствующее сообщение появилось на сайте Президента Украины.

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