Янукович встречается с сенаторами Конгресса США
22:10, 15 декабря 2013Политика
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Янукович встречается с сенаторами Конгресса США
Янукович встречается с сенаторами Конгресса США
Началась встреча Президента Украины Виктора Януковича с членом Сената США, членом Комитета по иностранным делам Джоном Маккейном и членом Сената США, председателем подкомитета по европейским вопросам Комитета по иностранным делам Кристофером Мерфи.
Соответствующее сообщение появилось на сайте Президента Украины.
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