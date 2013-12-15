Никаких документов по Таможенному Союзу 17 декабря подписано не будет - Азаров

21:28, 15 декабря 2013
Политика
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Никаких документов, касающихся возможности вхождения Украины в Таможенный союз, во время заседания межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве президенты Украины и России подписывать не планируют.

Азаров назвал разговоры относительно возможного вступления в ТС спекуляциями

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Интер».

Он отметил, что согласно процедуре, межгосударственные документы перед подписанием должны быть одобрены Кабинетом министров.

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«В тех документах, которые сейчас приняты правительством и направлены на рассмотрение межгосударственной комиссией, нет ни одного документа, который косвенно или не косвенно имел бы какое-то отношение к Таможенному Союзу. Это просто спекуляции», - заявил Азаров.

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