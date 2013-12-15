На 16:00 явка на выборах в 5 округах составила 40%

Явка на повторных выборах в Верховную Раду в 5 одномандатных округах на 16.00 составляла 39,71%.

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Согласно данным официального сайта Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16.00 активность избирателей в 94-м округе составляла 49,81%, в 132-м округе – 40,65%, в 194-м – 40,82%, в 197-м – 30,58%, в 223-м округе - 36,50%.