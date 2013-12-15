В Василькове "заминировали" общежитие
18:23, 15 декабря 2013Политика
1471 0
Милиция расследует факт «заминирования» общежития в Василькове Киевской области
Сообщение поступило на линию 102 от неизвестного
Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, сообщение о заминировании пришло сегодня около 16.00 на спецлинию 102 в Киеве от неизвестного лица.
На место немедленно выехали все задействованные в таких случаях службы. Из двухэтажного здания было эвакуировано около 30 человек. Взрывчатка не обнаружена.
По теме: Милиция заявляет, что нашла "минера" вокзалов Киева
По данному факту проводится проверка и будет открыто уголовное производство.
На избирательный процесс это происшествие не повлияло, поскольку в помещении общежития и в ближайших зданиях избирательные участки не размещены.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter