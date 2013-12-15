В Василькове "заминировали" общежитие

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в Киевской области, сообщение о заминировании пришло сегодня около 16.00 на спецлинию 102 в Киеве от неизвестного лица.

На место немедленно выехали все задействованные в таких случаях службы. Из двухэтажного здания было эвакуировано около 30 человек. Взрывчатка не обнаружена.

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По данному факту проводится проверка и будет открыто уголовное производство.

На избирательный процесс это происшествие не повлияло, поскольку в помещении общежития и в ближайших зданиях избирательные участки не размещены.