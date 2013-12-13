Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, во время проведения оперативных мероприятий правоохранители установили человека, который может быть причастен к совершению указанного уголовного преступления». «Им оказался 34-летний безработный житель столицы», - отметили в милиции.

В УСО МВД напомнили, что «11 декабря 2013 года, в 14 часов 55 минут, в дежурную часть линейного отдела милиции на станции Киев - Пассажирский от оператора службы «102» поступило сообщение о том, что Центральный, Южный вокзалы станции Киев -Пассажирский, а также аэропорты «Жуляны» и «Борисполь» заминированы».

«Мужчина признался в том, что это он сделал ложное сообщение о закладке взрывчатки на вокзалах Киева», - говорится в сообщении. При этом не уточняется, признался ли подозреваемый в минировании двух киевских аэропортов.

По теме: Из терминалов аэропорта "Борисполь" эвакуируют людей

В милиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». Продолжается досудебное расследование.

Справка УНИАН. В понедельник, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки продолжался около 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позже в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

10 декабря около 9.30 утра на вход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". Сотрудники милиции объясняли свои действия тем, что ими получена информация о том, что метро "заминировали в третий раз за сутки". Работа станции была возобновлена в 12.45, а станции «Крещатик» - в 12.47.

В среду, 11 декабря, станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыты для входа и выхода и работают как пересадочные. Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена: "Сегодня, 11 декабря 2013 года, в связи с проведением массовых мероприятий станции «Майдан Незалежности» и "Крещатик" закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные с линии на линию".

В то же время на некоторых станциях метро было объявлено, что метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты в связи с тем, что «Беркут» разгоняет митингующих на Майдане.

Также 11 декабря из-за анонимного сообщения о заминировании проводилась эвакуация пассажиров из аэропортов «Борисполь» и «Киев», а также с Центрального и Южного железнодорожных вокзалов.

Милиция с 1 часа ночи 11 декабря пыталась зачистить Евромайдан.