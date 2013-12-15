Евродепутат: Из всех участников "Восточного партнерства" Украина - самая важная

Об этом немецкий депутат сказала во время визита в Киев, сообщает Радио Свобода.

«Люди, которые стоят на Майдане Незалежности сегодня, могут быть уверены, что большинство европейских граждан их поддерживают. Жители ЕС знают, что если есть выбор между Москвой и Брюсселем, то лучше выбрать второе, поэтому они хорошо понимают причины протестов в Украине. Так же, если жители ЕС видят, как спецподразделения нападают на мирных протестующих, то они, естественно, становятся на защиту мирных протестующих», - отметила она.

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Ребекка Хармс также заявила, что «из всех участников «Восточного партнерства» Украина - самая важная страна для Европейского союза». «Как будет развиваться эта программа, во многом зависит от Украины. Это не только самая большая страна по соседству с нами, это также (я говорю об этом из собственного опыта) наиболее демократическая страна: ее граждане абсолютно преданы демократии, выборам, возможности сменить власть. Политически эта страна значит для Европы очень много», - сказала евродепутат.

По мнению Ребекки Хармс, в Украине «проблема с демократией касается политической элиты». «Граждане Украины наоборот демонстрируют, что Украина может вскоре стать истинно демократической» , - добавила она во время общения с журналистами в Киеве.