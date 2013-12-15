В России считают, что ЕС "берет курс" на свержение украинского правительства

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

Ранее еврокомиссар Штефан Фюле в Твиттере написал, что работа по торговому соглашению ЕС с Украиной остановилась из-за нечеткой позиции украинского правительства.

"По всей вероятности, в Евросоюзе возобладала линия на жесткий курс в отношении Януковича и правительства Украины. До сих пор соперничали два подхода. Одни говорили, что Евросоюз не будет менять соглашение об ассоциации, если Украина захочет присоединиться, то она может присоединиться к тому соглашению, которое было ей предложено. Другие, в частности, Александр Квасневский, бывший президент Польши, говорили о том, что Украине нужно предоставить пакет экстренной финансовой помощи в размере 20 миллиардов долларов. Но эти люди оказались в меньшинстве",- цитирует РИА Новости Пушкова.

По его мнению, ЕС берет курс на свержение правительства Виктора Януковича с помощью "оранжевого Майдана", включая свое собственное политическое давление.

"Если Евросоюз отказывается от ассоциации, это не означает, что он отказывается от задачи навязать то соглашение, которое Украине уже было предложено, и которое Янукович и Азаров совершенно обоснованно отвергли. Совершенно очевидно, что этот тщедушный пакет, который Евросоюз предложил Украине в рамках нынешнего соглашения, он не может устроить ни одно нормальное государство. Это попытка колонизации Украины за 660 миллионов евро",- отметил парламентарий.

"Если раньше Янукович рассматривался как все-таки возможный партнер по переговорам, то теперь, видимо, он рассматривается как откровенный политический противник, которого надо додавливать, добиваться досрочных выборов, и на них пытаться привести к власти какого-то малозначительного кандидата, типа Кличко, но который будет послушен и который будет выполнять роль западной марионетки, которая и нужна ЕС в лице президента Украины",- заключил Пушков.