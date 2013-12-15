В ЦИК не поступало никаких жалоб по поводу подкупа избирателей - Магера

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

По словам Магеры, он ознакомлен с информацией, которая есть в Интернете по поводу того, что якобы есть подкуп избирателей.

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“Информация время от времени приходит о том, что со стороны отдельных кандидатов имеют место признаки подкупа избирателей на этих выборах. Но парадоксальная вещь, что люди об этом говорят, а в ЦИК не поступает ни одной жалобы по этому поводу”, - сказал Магера.

Он отметил, что никаких поблажек в этом вопросе со стороны ЦИК нет, и если бы было соответствующее обращение, то комиссия сразу обратилась бы в правоохранительные органы.

Магера выразил надежду, что правоохранительные органы в таких случаях немедленно отреагируют.

Как известно, сегодня, 15 декабря, в пяти одномандатных округах проходят повторные выборы народных депутатов Украины.

После парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: № 94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила выборы на 15 декабря.

Баллотируется 151 кандидат: в 94-м округе – 38 кандидатов, в 132-м округе - 11, в 194-м округе - 16, в 197-м округе - 16, в 223-м округе – 70 кандидатов в народные депутаты.