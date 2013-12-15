В Киевской области задержали подозреваемого в подкупе избирателей

Обнаружили мужчину, который, якобы, занимался подкупом, сторонники кандидата от Радикальной партии Андрея Лозового с участием самого кандидата.

Как передает гражданская сеть «Опора», Лозовой и еще несколько человек продемонстрировали журналистам бумаги с перечнем лиц , которые обязались голосовать за другого кандидата по этому округу - самовыдвиженца Руслана Бадаева, сообщает Радио Свобода .

Задержанного отвезли в ближайший райотдел милиции. В свою очередь мужчина заверил , что не имеет никакого отношения к подкупу и против него было совершено провокацию.