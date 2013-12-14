Сенаторы США посетят Киев

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн отправляется в Киев, чтобы выразить поддержку участникам Евромайдана и встретиться с представителями украинского правительства.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Брайан Роджерс, передает радио «Свобода».

Как отметил Роджерс, Маккейн едет в Украину в это критическое время, когда украинцы борются за свое будущее.

Маккейн намерен пробыть в Киеве субботу и воскресенье.

Сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мёрфи отправится в Киев в воскресенье. Он согласовал свою поездку с Госдепартаментом.

Ранее Маккейн призвал США к более активной внешней политике в отношении Украины. Он также подверг критике власти Украины за разгон участников мирных демонстраций на Майдане и за отказ подписать договор об ассоциации с ЕС.