Ющенко ответит на все вопросы

Сегодня в 18.00 в «Украинском доме» начнется итоговая годовая пресс-конференция Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО под названием «Национальные приоритеты».

Как сообщает пресс-служба Президента, формат пресс-конференции предусматривает ответы главы государства на вопросы аккредитованных медиа непосредственно в «Украинском доме», ответы на вопросы представителей региональных СМИ во время прямых телемостов с Симферополем, Львовом, Донецком и Полтавой, а также ответы на вопросы пользователей сети Интернет - победителей конкурса «спроси Президента Украины».

В прямом эфире пресс-конференцию будут транслировать Первый национальный канал, «5-й канал», «24-й канал», Национальная радиокомпания и Всемирная служба иновещания Украины «Украина и мир». Мероприятие предусматривает также онлайн-трансляцию в Интернете.