На Майдане Незалежности продолжается митинг

Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство это люди, которые стоят здесь не одни сутки. Также к ним присоединяются жители столицы.

Люди ведут себя спокойно, периодически скандируя лозунг «Владу – геть!». Определенное количество людей ужинает, это часть стоит в очереди у пунктов, где раздают еду.

Некоторые из присутствующих упорядочивают баррикады, которые митингующие установили накануне. Милиционеров вблизи Майдана не видно.