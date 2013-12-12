На Майдане Незалежности продолжается митинг
21:46, 12 декабря 2013Политика
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На Майдане Независимости продолжается митинг. Сейчас там находится более 7 тысяч человек.
Как передает корреспондент УНИАН, подавляющее большинство это люди, которые стоят здесь не одни сутки. Также к ним присоединяются жители столицы.
Люди ведут себя спокойно, периодически скандируя лозунг «Владу – геть!». Определенное количество людей ужинает, это часть стоит в очереди у пунктов, где раздают еду.
Некоторые из присутствующих упорядочивают баррикады, которые митингующие установили накануне. Милиционеров вблизи Майдана не видно.
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