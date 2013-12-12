В метро ищут машиниста, который призывал пассажиров выйти на митинг

Руководство киевского метрополитена проверяет информацию из соцсетей о том, что один из их машинистов призывал пассажиров выйти на станции Театральной, чтобы присоединиться к митингу.

В интернете распространился слух, что машиниста уже нашли и сняли с рейса. По словам начальника пресс-службы метрополитена Натальи Шумак, вчера ни одного человека от рейсов не отстраняли.

"Пока что мы не смогли найти подтверждение, что это было на самом деле. И уж тем более, найти этого машиниста, - рассказала она "Комсомольской правде в Украине". – Но мы продолжаем проверять".

Найти его будет сложно. Каждый день на работу в метро выходят около 440 машинистов. Чтобы определить, кто говорил с пассажирами, надо знать точное время и место, сопоставить это с графиком движения поездов. Поэтому в метро ждут дополнительной информации от пассажиров или же личного признания машиниста.

Но даже если сообщение подтвердится, увольнять его не планируют. Наталья Шумак говорит, что каждый из машинистов - очень ценный кадр, в которого вложено много сил и средств.

"Его можно обвинить только в нарушении регламента – каждый случай экстренной связи с пассажирами четко прописан. Есть заготовленные фразы, которые нужно говорить, - рассказывает Наталья Шумак. – Если кто-то действительно убеждал людей выйти на митинг, то это нарушение регламента. В таком случае поднимают личное дело и смотрят на историю, разбираются. Мы слишком дорожим нашими машинистами, чтобы сразу готовить приказ об увольнении".