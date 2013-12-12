Ночь на Майдане Независимости прошла спокойно - МВД
08:49, 12 декабря 2013Политика
3211 0
В милиции заметили, что грубых нарушений общественного порядка в ночь на 12 декабря зафиксировано не было
Ночь на Майдане прошла спокойно / Фото : Андрей Павловский, Facebook
На столичном Майдане Незалежности митингуют свыше 5 тыс. граждан.
Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В милиции заметили, что грубых нарушений общественного порядка в ночь на 12 декабря зафиксировано не было. Ситуация в Киеве и Украине в целом также остается спокойной.
По теме: Митингующие на Евромайдане усилили баррикады (фото)
По информации оперативного штаба МВД Украины, наибольшее скопление людей - на Майдане Незалежности , где «волеизъявление выражают почти 5 тыс. человек».
Свыше 200 человек, по информации правоохранителей, находятся в Мариинском парке вблизи Верховной Рады Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter