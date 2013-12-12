Ночь на Майдане Независимости прошла спокойно - МВД

На столичном Майдане Незалежности митингуют свыше 5 тыс. граждан.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В милиции заметили, что грубых нарушений общественного порядка в ночь на 12 декабря зафиксировано не было. Ситуация в Киеве и Украине в целом также остается спокойной.

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По информации оперативного штаба МВД Украины, наибольшее скопление людей - на Майдане Незалежности , где «волеизъявление выражают почти 5 тыс. человек».

Свыше 200 человек, по информации правоохранителей, находятся в Мариинском парке вблизи Верховной Рады Украины.