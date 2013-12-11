Митингующие призывают киевлян присоединяться к ним Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал со сцены, выступая перед митингующими.

Он также выразил надежду, что иностранные дипломаты смогут помочь своим влиянием в нынешней ситуации в Украине.

Также один из активистов Майдана Незалежности отметил, что бойцы “Беркута” и ВВ покинули баррикады митингующих со стороны улицы Михайловской.

Напомним, сегодня, 11 декабря, около часу ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

МВД называет штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.