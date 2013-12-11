Митингующие призывают киевлян присоединяться к ним Майдане
09:43, 11 декабря 2013Политика
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Один из активистов Майдана Незалежности обратился ко всем киевлянам с призывом, чтобы они срочно приходили на Майдан, чтобы предотвратить разгон.
Иностранные дипломаты смогут помочь своим влиянием в нынешней ситуации
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал со сцены, выступая перед митингующими.
Он также выразил надежду, что иностранные дипломаты смогут помочь своим влиянием в нынешней ситуации в Украине.
Также один из активистов Майдана Незалежности отметил, что бойцы “Беркута” и ВВ покинули баррикады митингующих со стороны улицы Михайловской.
Напомним, сегодня, 11 декабря, около часу ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.
МВД называет штурм Майдана ”мероприятиями по благоустройству территории”, которые проводились ночью для удобства граждан.
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