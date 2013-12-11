Эштон завершает свой визит в Украину
20:06, 11 декабря 2013Политика
2220 0
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон сворачивает свой визит в Украину.
Эштон сворачивает свой визит в Украину
Об этом на своей странице в Twitter написала около 20 минут назад пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич.
«Эштон завершает свой визит в Украину, Евромайдан», - сообщила Косьянчич.
Читайте также: Янукович заверил Эштон в своих мирных намерениях
Как сообщал УНИАН, о визите Эштон была достигнута договоренность в воскресенье, 8 декабря, во время телефонного разговора президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Украины Викором Януковичем для "поиска путей выхода из политического кризиса".
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности прибыла в Киев во вторник, 10 декабря.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter