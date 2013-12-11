Об этом на своей странице в Twitter написала около 20 минут назад пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич.

«Эштон завершает свой визит в Украину, Евромайдан», - сообщила Косьянчич.

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Как сообщал УНИАН, о визите Эштон была достигнута договоренность в воскресенье, 8 декабря, во время телефонного разговора президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу с Президентом Украины Викором Януковичем для "поиска путей выхода из политического кризиса".

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности прибыла в Киев во вторник, 10 декабря.