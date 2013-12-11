Лия Ахеджакова посоветовала России учиться "человеческой храбрости" у Украины

В интервью ТСН актриса рассказала, что пристально следит за ходом событий и очень переживает и одновременно восхищена смелостью украинцев

"Мы не отходим от телеэкранов. Я всей душой болею за Майдан. Мы так завидуем, так благодарны вам. Ну как же дорого достается демократия. Как же дорого достается борьба со лживой властью", - прокомментировала актриса.

По ее словам, разгон Майдана сегодня ночью тронул актрису до глубины души. Ахеджакова подчеркнула, что России есть чему поучиться у Украины. По словам актрисы, если бы в России случилась похожая ситуация, то мало бы кто согласился выйти на Красную площадь.

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"Ну что нам делать с этим наследием советской власти, я не знаю. Но очень горжусь украинцами. У нас в России это невозможно. У нас уровень этой человеческой храбрости ниже. Наш народ можно оскорблять бесконечно. Гражданская сознательность ниже. Пусть учится Россия у Украины, как люди до последнего стоят", - подытожила Ахеджакова.

Напомним, сегодня в час ночи спецназ начал штурм Евромайдана в Киеве. Столкновения митингующих с силовиками продолжались всю ночь и утром войска спецназа отошли с Майдана Незалежности. Во время штурма на Майдан начали прибывать киевляне, чтобы выразить поддержку участниками акции. Таксисты бесплатно ночью подвозили граждан в центр Киева. Сегодня на Майдане возвели новые баррикады взамен снесенных силовиками.