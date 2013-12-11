Из терминалов аэропорта "Борисполь" эвакуируют людей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Мы подтверждаем, что в службу 102 поступило сообщение о заминировании терминальных комплексов аэропорта. На данный момент линейный отдел внутренних дел эвакуирует пассажиров из нережимных зон. В дальнейшем будут проводиться все необходимые мероприятия по проверке этой информации", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в международном аэропорту "Киев" (Жуляны) происходит эвакуация пассажиров и персонала в связи с поступившим сообщением о заминировании.