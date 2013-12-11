Луценко назвал три минимальных условия "для того, чтобы кто-то с кем-то разговаривал"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

В частности, как подчеркнул Луценко, отставка министра внутренних дел Виталия Захарченко, отвод бойцов спецназначения от Майдана, освобождение арестованных активистов Евромайдана -“это минимальные условия для того, чтобы кто-то с кем-то разговаривал”.

Он подчеркнул, что “согласно регламенту “Беркута”, он не имеет права бить дубинками по голове в любом случае”.

“То, что делается сегодня, это нарушение всех конституционных и законных рамок. Фактически это милицейский путч во главе с Захарченко по команде нынешних глав государства”, - заявил Луценко.

По теме: Мир осудил украинскую власть за силовой разгон Майдана

При этом он подчеркнул, что предлагает всем инициаторам круглого стола, в частности, бывшим Президентам Украины Леониду Кравчук, Леониду Кучме, Виктору Ющенко, прийти на переговоры на Евромайдан.

При этом он пошутил, что на Крещатике есть много магазинов, “где продаются памперсы”.

Луценко подчеркнул, что “силой разогнать Майдан не удастся”.

“Можно зачистить баррикады, но нельзя зачистить сознание миллионов людей, которые выходили и опять выйдут на улицы Киева”, - подчеркнул он.