СМИ: "Титушкам"-провокаторам из Запорожья предлагают по $100 в день

Из Запорожья на Майдан Независимости в Киев планируют привезти "титушек", которым обещают платить по 100 долларов в день.

Об этом на своей страничке в Facebook пишет главный редактор местной газеты Богдан Василенко.

Василенко разместил сообщение, в котором говорится, что "титушки" будут играть роль провокаторов, их просили не надевать спортивную форму.

"Здравствуйте, Богдан. Мне час назад позвонила коллега по работе и сказала, что ее мужу (он спортсмен) предложили выехать на Майдан - оплата 100 долларов в день (ориентировочно на пять дней планируют) - и сейчас идет жесткий отбор ребят - спортсменов (желающих немало!) на выезд в Киев (в качестве провокаторов) по этому тарифу. Выезд 6-ти автобусов планируют с Радуги - 14 декабря в 20.00. Сказали - не одевать спортивную форму. Может вам будет полезна эта информация", - цитирует Василенко текст сообщения, которое он получил.

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Как сообщал УНИАН, очевидцы в центре Киева сегодня ночью, с 10 на 11 декабря, массово сообщали в соцсетях о том, что ликвидацию баррикад под прикрытием "Беркута" осуществляют "титушки".

Эти люди одеты в жилетки работников коммунальных служб, однако за спортивным видом, возрастом и одеждой под жилетками очень похожи на "титушек".

Очевидцы событий, в частности операторы онлайн-трансляций, спрашивали у этих помощников "Беркута", что они делают и сколько им за это платят. Но "титушки" работали молча.