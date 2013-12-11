Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" снова открыли

Обе центральные станции киевского метрополитена - “Крещатик” и “Майдан Незалежности” - заработали в обычном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в столичной милиции.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 декабря, утром были закрыты на вход и выход три станции метро - “Театральная”, “Крещатик” и “Майдан Незалежности”. Причиной закрытия станций и эвакуации пассажиров стал анонимный звонок о минировании станций. Поиск взрывчатки длился приблизительно 6 часов. Около 16.00 была открыта станция "Театральная", а позже в Главном управлении МВД Украины в Киеве заявили об открытии станций "Майдан Незалежности" и "Крещатик".

10 декабря, около 9.30 утра на вход закрыли станцию метро "Майдан Незалежности". Сотрудники милиции объясняли свои действия тем, что ими получена информация о том, что метро "заминировали третий раз за сутки". Работа станции была возобновлена в 12.45, а станции «Крещатик» - в 12.47.

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В среду, 11 декабря, станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" закрыты для входа и выхода и работают как пересадочные. Как сообщили в пресс-службе киевского метрополитена: "Сегодня, 11 декабря 2013 года в связи с проведением массовых мероприятий станции «Майдан Незалежности» и "Крещатик" закрыты для входа и выхода пассажиров и работают как пересадочные с линии на линию".

В то же время на некоторых станциях метро было объявлено, что метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности» закрыты в связи с тем, что «беркут» разгоняет митингующих на Майдане.

Милиция с 1 часа ночи 11 декабря пыталась зачистить Евромайдан.