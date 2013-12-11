Во время "разблокирования центра Киева" пострадали 10 правоохранителей

Министерство внутренних дел заявляет, что «во время исполнения постановления суда о разблокировании центра Киева пострадали уже 10 правоохранителей».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления связей с общественностью МВД.

Согласно сообщению, «на Майдане Незалежности участники акции во главе с народными депутатами от оппозиции оказывают сопротивление представителям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и работникам коммунальных служб во время исполнения ими постановления суда о разблокировании центра столицы».

«Нардепы призывают присутствующих на митинге граждан оказывать сопротивление коммунальщикам и работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тем самым препятствуя им исполнять решение суда о разблокировании проезжей части улиц в районе Майдана Незалежности», - заявили в МВД.

Кроме того, говорится в сообщении «народные депутаты и их помощники препятствуют подъезду коммунальной техники путем перекрытия своими автомобилями центральных улиц Киева».

«Продолжаются силовые противостояния мтингующих с правоохранителями, во время которых работникам органов внутренних дел наносятся удары, у них вырываются средства индивидуальной обороны (щиты, противоударные шлемы и т. п.). По состоянию на 4 часа утра уже имеется информация о получении телесных повреждений 10-ю военнослужащими внутренних войск», - заявили в МВД.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 декабря, около 1 часа ночи несколько тысяч силовиков окружили Евромайдан и начали штурм баррикад, установленных вокруг палаток. Противостояние продолжается до сих пор.

МВД называет штурм Майдана "мероприятиями по благоустройству территории", которые проводились ночью для удобства граждан.

При этом «МВД официально заявляет, что работники милиции и военнослужащие внутренних войск во время событий на Майдане Незалежности не применяли слезоточивый газ и другие спецсредства по отношению к митингующим».

В настоящее время народные депутаты и митингующие продолжают удерживать спецтехнику на улице Институтской.

Они частными автомобилями перекрыли Институтскую ниже Банковой и улицу Ольгинскую.