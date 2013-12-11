Милиция штурмует баррикады со стороны Михайловской

В 5.25 милиция начала штурмовать баррикады Евромайдана с ул. Михайловской.

Как передает корреспондент УНИАН, у Дома профсоюзов митингующие пытаются сдержать натиск силовиков. Они выкрикивают лозунги: «Слава Украине!» - «Героям слава!». В то же время со стороны ул. Институтской, спецназовцы больше четырех часов пытались прорваться сквозь несколькосотенный кордон митингующих, никаких действий не происходит.

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