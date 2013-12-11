Депутаты сдерживают тяжелую технику на Институтской

02:47, 11 декабря 2013
Политика
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Депутаты от УДАРа Виталий Чугунников, Роман Чернега и депутат Ивано-Франковской горсовета Юрий Соловей не дают проехать тяжелой технике вниз по улице Институтской к Майдану.

Депутаты стоят посреди улицы на дороге, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Чугунникова, когда пыталась прорваться первая машина, нардепов, несмотря на то, что они представились, повалили на землю беркутовцы и держали 10 минут.

Сейчас депутаты стоят на углу Институтской и Банковой и пытаются собой заблокировать проезд техники на Майдан Незалежности.

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