Депутаты сдерживают тяжелую технику на Институтской

Депутаты стоят посреди улицы на дороге, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Чугунникова, когда пыталась прорваться первая машина, нардепов, несмотря на то, что они представились, повалили на землю беркутовцы и держали 10 минут.

Сейчас депутаты стоят на углу Институтской и Банковой и пытаются собой заблокировать проезд техники на Майдан Незалежности.